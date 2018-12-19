Командование ВСУ отправит резервистов домой на Рождество

Оперативный резерв вооруженных сил Украины отправят домой на рождественские праздники. Произойдет это в случае, если не произойдет обострения военных действий на территории страны.

«В случае снижения угроз по вторжению агрессора на территорию Украины, все резервисты до рождественских праздников отправятся по домам», — говорится в официальном сообщении Генштаба Украины в Facebook.

При этом, целью подготовки резервистов выступает восстановление навыков военнообязанных и обучение на остродефицитные специальности.