Политолог назвал вывод войск США из Сирии решением бизнесмена

Решение президента США Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии является неожиданным и требует объяснения по ряду вопросов. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу «Звезда» рассказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Это достаточно неожиданное заявление, потому что США не собирались оттуда выходить. Возникает вопрос, куда они денут свои базы. Второе – они лишаются плацдарма очень серьезного для давления на Дамаск. Это заявление, которое, с одной стороны, может радовать, с другой стороны, возникает вопрос, кто это вакуум заполнит?», - сказал Багдасаров.

По мнению политолога, после вывода войск США из Сирии там останутся курды, и Турция попытается ввести туда свои войска, что приведет к развязыванию нового конфликта.

«Трамп действует как бизнесмен, он видимо решил, что это невыгодно», - отметил Багдасаров.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск США из Сирии. По данным администрации президента, США в Сирии переходят к новой фазе кампании.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии антитеррористическую операцию. В Сирии войска США присутствуют без официального разрешения властей страны.