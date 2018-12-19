Путин пожелал Волчек новых премьер и новых успехов в день ее 85-летия

Бессменный руководитель московского театра «Современник», актриса и режиссер с полувековым стажем Галина Волчек отмечает 19 декабря большой юбилей – ей исполнилось 85 лет.

Главный подарок на день рождения – возвращение театра в родные пенаты на Чистых прудах. Волчек принимает поздравления от коллег по цеху и лично от президента России Владимира Путина. Актриса пыталась скрыться от этого юбилея, потому что не любит праздники, но ей не дали этого сделать.

Глава государства подарил Волчек картину. После этого он признался, что уже на протяжении многих лет – преданный зритель «Современника». Путин поблагодарил актрису за неоценимый вклад в национальную и мировую культуры.

«Замечательный проект, который Вы сделали, “Современник”, он как живой организм. Радует миллионы любителей театра. Очень надеюсь, что Вы еще нас порадуете, особенно в год театра. Очень хочется, чтобы появились новые премьеры, новые успехи и новые аплодисменты», — сказал российский лидер.

Вечером среды в театре пройдет своеобразный «капустник» в честь именинницы, а «история для всех» – это 25 декабря и спектакль «Дюма» с участием Михаила Ефремова, написанный Иваном Охлобыстиным.

Все это вместе – лучший подарок для режиссера, влюбленного в театр.