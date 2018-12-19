Белый дом подтвердил вывод войск США из Сирии

В Белом доме прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о выводе войск США из Сирии. По данным администрации президента, США в Сирии переходят к новой фазе кампании.

«США и их союзники готовы будут вновь защитить американские интересы при необходимости», - сообщил представитель Белого дома.

Ранее СМИ сообщили о полном выводе войск США из Сирии. Президент США Дональд Трамп объявил о разгроме террористов ИГ* в Сирии. Он отметил, что это являлось единственной целью пребывания там армии США.