В Мордовии вместе с первым снегом выпал цемент

В поселке Комсомольском Чамзинского района Мордовии выпал первый снег. Однако он оказался совсем не белым, и причиной тому может быть местный цементный завод.

Сейчас осадки, осевшие на улицах и машинах, - серого цвета. Специалисты Роспотребнадзора собрали пробы воздуха и выпавшего снега и пришли к выводу, что допустимые значения вредных веществ не превышают норму.

В администрации Комсомольского заявили, что нет доказательств того, что серая примесь в осадках - именно цемент.

«Утверждать, что это с "Мордовцемента" пришло, мы не можем. Серая пыль лежит. Не везде, а лишь в определенных местах. Люди напуганы», - цитирует РИА Новости слова главы администрации Александра Ульянова.

Между тем не только в Мордовии можно было наблюдать необычный снег этой зимой. В Ивановской области он тоже оказался непростым - черного цвета. Осадки могли окраситься из-за копоти из трубы котельной при местной трикотажной фабрике.