СМИ: Трамп приказал полностью вывести войска США из Сирии

Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск США из Сирии.

По данным СМИ, сейчас в САР находится около двух тысяч американских военнослужащих.

Ранее Дональд Трамп объявил о разгроме террористов ИГ* в Сирии. Он отметил, что это являлось единственной целью пребывания там армии США.

«Мы победили ИГ* в Сирии — единственная причина находиться там во время президентства Трампа», — написал он в своем Twitter.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии антитеррористическую операцию. В Сирии войска США присутствуют без официального разрешения властей страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что незаконное присутствие США в Сирии представляет опасность для урегулирования кризиса. Говоря об этом, она напомнила о лагере беженцев «Рукбан», расположенном в оккупированном США районе на юге провинции Хомс в САР, где за долгое время сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Американские военные, не скрывая, вели там интенсивную подготовку вооруженных подразделений из местных жителей.

Лагерь сирийских беженцев «Рукбан», расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, находился в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе.

*«Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещенная решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 года