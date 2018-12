СМИ: Трамп приказал полностью вывести войска США из Сирии

Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск США из Сирии.

По данным СМИ, сейчас в САР находится около двух тысяч американских военнослужащих.

Ранее Дональд Трамп объявил о разгроме террористов ИГ* в Сирии. Он отметил, что это являлось единственной целью пребывания там армии США.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.