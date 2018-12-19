Епископ Киевской митрополии назвал полным крушением планы Украины по «объединительному собору»

Епископ Гедеон (Харон), епископ Макаровский, викарий Киевской митрополии, наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, в интервью «Звезде» рассказал, что на самом деле происходит в украинской церкви и на что рассчитывал президент Украины Петр Порошенко, планируя «объединительный собор».

По словам епископа, происходящее на Украине можно назвать расколом всемирного православия, который проходит через США и Европу по всем континентам. Он назвал раскольническими церкви, которые сейчас называют «украинскими церквями».

«Киевский патриархат и автокефальная церковь не являются церквями, а являются общественными организациями, которые по отношению к православной церкви находятся в расколе. Просто раскольники объединились. На них повесили стамбульское ярмо», - отметил Гедеон.

По его мнению, Киевский патриархат своими действиями может привести к разъединению в обществе и государстве. В целом он назвал происходящее «симбиозом геополитических решений», который ничего общего с духовностью не имеет.

«Без всяких разрешений Константинополь снял запреты с автокефальной церкви и с Киевского патриархата, не имея на это права. Сейчас мы не имеем канонического общения с Константинопольским патриархатом. То, что Киев потерпел полное крушение на "объединительном соборе", очевидно. Пришло всего два человека. На что рассчитывал Порошенко, неясно. И мы с вами этого не поймем, потому что не нужно искать смысл там, где бессмыслица. Политически стало только хуже, экономически хуже, для людей хуже», - отметил Гедеон.

«Объединительный собор» прошел 15 декабря в Киеве в Софийском храме. В его ходе раскольники решили назвать свою объединенную церковь «Православной церковью Украины», ее главой избрали «митрополита Киевского и всея Украины» Епифания. На мероприятие прибыли только два архиерея канонической УПЦ. При этом СБУ свезла на Софийскую площадь более десятка тысяч людей для «поддержки».

Планируется, что 6 января президент Украины Петр Порошенко вместе с Епифанием отправятся к патриарху Константинопольскому Варфоломею, который вручит им томос об автокефалии.