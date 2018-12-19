Участник «Новой Звезды - 2019» рассказал, как совмещает музыку и ядерную физику

В это воскресенье, 23 декабря, на нашем канале покажут первый выпуск первого этапа Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2019». Всего в музыкальном состязании принимают участие 85 музыкантов, каждый из них представляет определенный регион нашей страны.

Среди конкурсантов - Иван Дятлов из Ивановской области. Для этого участника совмещать несовместимое - в порядке вещей. Ваня - студент Национального исследовательского ядерного университета. Он признается, что совмещать физику и лирику нелегко.

«Матанализ. В одном семестре пятерка, в другом - четверка. Что-то недоучил... Просто моя творческая жизнь отнимает немного времени. Конечно, я стараюсь держать себя в ежовых рукавицах», - рассказывает конкурсант.

Помимо науки и вокала, Иван увлекается спортом. А однажды на соревнованиях по плаванию он успел выступить и на сцене, и на дорожке. Но к костюму пришлось добавить интересную деталь.

«Не стал надевать концертные ботинки. И помню, я вышел в сланцах. Высокие чины стоят, а ты выходишь петь в сланцах. Это очень иронично. Я спел. И буквально через несколько минут я был на старте своего заплыва», - вспоминает конкурсант.

Сейчас Иван поет в университетском хоре и занимается академическим вокалом. Он мечтает показать свой талант именно в конкурсе «Новая Звезда», так как его отец - военнослужащий. И увидеть сына, поющего на главном военном канале страны, - лучший подарок.

Премьера Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2019» состоится 23 декабря в 21:30. А пока почувствовать себя настоящими звездами могут все желающие. В ожидании большой премьеры каждый может принять участие в конкурсе «Новая Звезда. Твой шанс!» и получить суперприз - 100 тысяч рублей. Все подробности на нашем сайте.