Захарова объяснила присутствие российских военных в Азовском море

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вопрос «милитаризации» Черного и Азовского морей и Крыма, поднятый Украиной. Она заявила, что, кроме выполнения защитных функций, Россия не предпринимает никаких действий в данных направлениях.

Захарова отметила, что РФ «не наращивает военное присутствие в Азовском море» и что там отсутствуют российские военно-морские базы, а занимается только охраной Крымского моста.

«С самого начала заявлений о планах строительства мы слышали прямые призывы официальных лиц Украины - политиков и силовиков, которые подчиняются киевскому режиму, - к уничтожению этого объекта (Крымского моста - прим. ред.)», - заявила представитель МИД России.

Она также подчеркнула, что находящиеся там российские силы «используются для обеспечения безопасности судоходства».

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» полуострова Крым и акваторий Азовского и Черного морей, предложенную Украиной. По мнению украинской стороны, присутствие на данных территориях российских военных противоречит суверенитету, территориальной целостности и политической независимости Украины.