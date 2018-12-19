СМИ узнали о планах США полностью вывести войска из Сирии

В среду стало известно, что США рассматривают возможность вывода своего контингента из Сирии, поскольку миссия в этой стране «выполнена». Об этом агентству Reuters сообщили официальные представители власти на условиях анонимности.

Если такое решение будет принято, то это развеет опасения о долгосрочном военном присутствии США в Сирии. Ранее сообщалось, что Штаты планируют остаться в САР, чтобы «не допустить возвращения ИГИЛ («Исламское государство», запрещено на территории РФ)».

Пока конкретные даты не называются, Белый дом и Пентагон отказываются от комментариев.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывался за полный вывод американского контингента из Сирии. По некоторым данным, он составляет примерно 2000 человек, которые работают в тесном контакте с СДС (Сирийские демократические силы). В их число входят курдские отряды самообороны YPG, которые признаны Турцией - одним из членов НАТО - террористическими. Такое открытое сотрудничество Вашингтона с курдами возмущает Анкару.

Результаты действий коалиции во главе с США уже несколкьо раз приводили к печальным для населения Сирии результатам. В ноябре 2016 году начались бои за расположенный на севере город Ракка, который до своего падения был официальной столицей ИГИЛ. Боевики удерживали его с 2014 года. В городе оставалось гражданское население, которое все два с половиной года подвергалось гонениям со стороны джихадистов. В 2016 году коалиция начала наносить авиаудары по городу, которые сложно было назвать точными. В то же время к городе подошли силы СДС, готовые начать штурм. Только в начале июня 2017 года удалось сломить сопротивление боевиков и войти в город. Однако бои на улицах сильно затянулись. Чтобы ускорить процесс, СДС затопили город, взорвав плотину. Все это время коалиция поддерживала с воздуха наступающих союзников, постепенно превращая город в руины. Минобороны России сравнило операцию в Ракке с бомбардировками Дрездена. К началу 2018 года по словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева разминирование Ракки так и не было начато. В городе под завалами оставалось огромное количество тел мирных жителей, что способствовало ухудшению санитарно-эпидемической обстановки.

Также бедственное положение сложилось в лагере беженцев «Рукбан», который расположен недалеко от американской базы «Ат-Танф» на границе с Иорданией. США запретили его посещение представителями гуманитарных организаций. Штаты аргументировали это якобы необходимостью защиты своей военной базы, поэтому всю зону в радиусе 55 километров объявили закрытой. Именно в нее и попал «Рукбан». Доставить туда гуманитарную помощь сейчас не представляется возможным.