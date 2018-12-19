ПФР разъяснил принципы расчета прибавки к пенсии с 2019 года

В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили правила расчета прибавки к пенсии с 2019 года.

С января страховую пенсию по старости для неработающих проиндексируют на 7,05%. Точный размер прибавки, в свою очередь, будет рассчитываться индивидуально. В среднем пенсии вырастут на одну тысячу рублей.

Таким образом, после индексации средняя российская страховая пенсия составит 15 414 рублей. Как отмечают в ПФР, более высокие показатели пенсионных прав гражданина России (стаж, заработок, взносы и другие) обеспечат более высокий размер пенсии и сумму прибавки после индексации.

Ранее в ПФР также напомнили россиянам о новых вводимых с 2019 года льготах. Начнет действовать переходный период к новому возрасту выхода на пенсию. Граждане предпенсионного возраста смогут воспользоваться новыми льготами, среди которых - два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации и защита от преднамеренного увольнения.