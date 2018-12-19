Запашный заявил, что цирковому искусству в России детей должны учить отечественные специалисты

Эдгард Запашный прокомментировал «Звезде» скандал, который разгорелся после его обращения к президенту Владимиру Путину на недавнем заседании Совета по культуре. Там глава Большого Московского цирка на проспекте Вернадского выступил против строительства в Сколково стационарной площадки для канадского Cirque du Soleil.

Запашный считает, что Россия должна сосредоточиться прежде всего на развитии отечественной культуры. Он назвал «крайне неприемлемым» привлечение иностранных специалистов к обучению цирковому искусству «наших детей».

«Меня поражает, что на территории Российской Федерации кто-то будет обучать цирковому искусству наших детей, я имею в виду иностранных специалистов. Я считаю, что это крайне неприемлемо. Это точно негативно скажется на всем, и это даже из идеологических соображений просто-напросто неправильно», - объяснил свою позицию знаменитый дрессировщик.

В минувшую субботу, 15 декабря, на заседании Совета при президенте по культуре и искусству Эдгард Запашный сообщил Владимиру Путину, что бизнесмен Михаил Гуцериев планирует в 2019 году в Сколково открыть стационарную площадку цирка Cirque du Soleil, а также учебный центр. В свою очередь, в канадском цирке слова Запашного опровергли. В Cirque du Soleil утверждают, что площадка в Сколково строится под разовые мероприятия, а не под стационарный театр. А сам Михаил Гуцериев заявил, что будет подавать иск о клевете против директора Большого Московского цирка.