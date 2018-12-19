Киев объявил о подготовке нового прохода кораблей в Керченский пролив

Киев планирует новый проход кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов.

На вопрос журналиста, возможно ли повторение ситуации в Керченском проливе, Турчинов ответил, что с этим «нельзя медлить». При этом он призвал участвовать ОБСЕ.

«Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», - сказал Турчинов в интервью BBC.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Украина готовит вооруженную провокацию на границе с Россией в конце декабря.

Двадцать пятого ноября три украинских корабля - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» - нарушили границу РФ в Керченском проливе, после чего были задержаны российскими пограничниками. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ СБУ.