В МИД РФ назвали деструктивным подход США к решению вопроса по ДРСМД

Россия считает деструктивным подход США к решению вопроса по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «КоммерсантЪ» заявил, что Россия предоставила США исчерпывающую информацию о том, что ракета 9М729 не испытывалась на дальность, запрещенную Договором.

По словам Рябкова, Россия четко соблюдает все условия ДРСМД, а доводы США по возможному выходу из Договора из-за несоблюдения его Москвой несостоятельны.

В субботу по поручению министра обороны России Сергея Шойгу через атташе по вопросам обороны при посольстве США в РФ были переданы обращения главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Шойгу предложил Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения ДРСМД. Ответа от Пентагона не было на протяжении трех суток. Москва посчитала это нежеланием вести «аргументированный и профессиональный диалог с Россией».