«Искандер-М» назвали «ракетой номер один»

Вьетнамские СМИ высоко оценили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Поводом послужили кадры учебных стрельб в Астраханской области. Статья появилась во вьетнамском издании Vnmedia, где «Искандер-М» назвали «российской ракетой номер один».

По мнению автора материала, «Искандер-М» способен «эффективно разрушать военные объекты, аэродромы, склады, командные центры».

Особенно в статье отмечается невозможность перехвата ракет этого комплекса системами ПРО.

Перехват затрудняется еще и тем, что ракета на разгонном участке «набирает скорость около двух километров в секунду», что в несколько раз больше скорости звука.

Заявленная дальность действия комплекса - до 500 километров. Для поражения целей используются несколько типов головных частей: осколочно-фугасные, бетонобойные, осколочные с дистанционным подрывом в воздухе. Стартовая масса ракеты - 3800 килограммов.

Автор статьи ссылается на американских аналитиков, которые полагают, что несколько таких комплексов могут изменить баланс сил в любом регионе.