Российский политолог запустил стаканом в польского журналиста в прямом эфире

Российский журналист и политолог Дмитрий Куликов бросил стеклянный стакан в коллегу из Польши Якуба Корейбу.

Инцидент произошел в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Таким образом политолог, не удержавшись, попытался угомонить «громкого» польского журналиста.

Во время оживленной дискуссии Корейба попытался привлечь внимание ведущего Владимира Соловьева, при этом перебивая выступавшего Куликова. На что тот отреагировал броском стеклянного стакана в трибуну, за которой стоял поляк.

Однако даже после этого он не успокоился, и Соловьев пообещал «засветить в лоб», если Корейба продолжит так себя вести. Видеозапись инцидента ведущий опубликовал на своей странице в Twitter.

Подобные «оживленные дискуссии» - не редкость в студиях телепрограмм. Ранее ведущий телеканала НТВ подрался с украинским политологом во время обсуждения ситуации в Донбассе.