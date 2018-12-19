Белокаменные стражи на Дороге жизни: как устанавливали памятник защитникам Ленинграда на Ладоге

Часовые памяти, или Белокаменные стражи. Так называют памятники-часовни, которые устанавливают в местах самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны по инициативе ветеранов контрразведки. С 2009 года по настоящее время часовни были установлены в Псковской области, в Ельне, на Невском Пятачке, в Севастополе, Калининграде, Волгограде, Хабаровске, Волоколамске. И вот недавно, 22 июня 2018 года, еще одна появилась на Ладожском озере - на базе филиала военно-морского музея во Всеволожском районе Ленинградской области.

Место для нового памятника было выбрано неслучайно. Через деревню Осиновец Всеволожского района проходил единственный путь в осажденный Ленинград, получивший название «Дорога жизни». Через него в город завозили продукты, топливо и боеприпасы. Ежедневно десятки машин под фашистским огнем пытались прорваться к своим. Всего за годы блокады на Дороге жизни погибли и пропали без вести тысячи человек.