МИД РФ назвал резолюцию ГА ООН по Крыму политизированной

Внесенный Украиной проект резолюции Генассамблеи ООН о «милитаризации» Крыма носит политизированный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам дипломата, целью принятия документа является искусственное поднятие низкого рейтинга президента Украины Петра Порошенко.

«Документ носит политизированный характер, построен на неприемлемых обвинениях в адрес России и призван списать все внутриполитические и внутриэкономические проблемы Украины на мифическую "российскую агрессию", а также "накачать" рекордно низкий рейтинг действующего президента», - заявила Захарова.

Представитель МИД отметила, что документ содержит извращенную Киевом и не соответствующую действительности трактовку проведенной Украиной 25 ноября провокации в Керченском проливе. Дипломат подчеркнула, что акция была спланирована заранее.

Ранее на Генассамблее ООН большинством голосов была принята внесенная Украиной резолюция о «милитаризации» Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Белоруссия голосовала против, чем Киев позже оказался крайне недоволен.