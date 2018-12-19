Медведев подвел итоги финальной осенней сессии Госдумы России

На финальном заседании осенней сессии Госдумы РФ депутаты рассмотрели около 40 законопроектов, многие из которых - в окончательном чтении. Наиболее значимым стало принятие госбюджета до 2021 года, сформированного с учетом майских указов президента.

На заключительном заседании сессии присутствовал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Он поблагодарил законодателей за работу и вручил государственные награды.

Премьер-министр отметил сформировавшиеся конструктивные рабочие отношения «и при обсуждении в комитетах Госдумы, и на парламентских слушаниях».

«Это не означает, что не бывает критики. Ее бывает предостаточно, и это хорошо. Во-первых, в ходе дискуссий рождается истина, а во-вторых, никто не должен "бронзоветь"», - сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что каждый руководитель ведомства в момент, когда законодатели указывают ему на те или иные проблемы, «должен делать для себя выводы».

Ранее премьер-министр РФ посоветовал чиновникам «включать мозги», прежде чем сделать очередное сомнительное заявление. Медведев заявил, что в стране на госслужбе миллион человек и по большей части это люди, преданные своему делу, но есть и те, «кто плохо себя ведет», и их надо привлекать к ответственности.