Президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства. Информация следует из распоряжения, опубликованного в среду на официальном сайте правовой информации.

«Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановлением Высшего государственного совета Союзного государства», - говорится в документе.

Проект военной доктрины ранее был представлен правительством России.

Накануне в Кремле озвучили планы по расширению интеграции России и Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Москва и Минск всегда находили общий язык в разных вопросах и приходили к компромиссу.