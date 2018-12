Вооруженный мачете мужчина атаковал людей в больнице Лондона

В Лондоне на улице Святого Стефана вооруженный мачете мужчина, личность которого пока не установлена, ворвался в госпиталь и напал на людей.

По данным городской полиции, преступника задержали.

We are in attendance and aware of an incident at St Stephens Health Centre. We are dealing with it and one male arrested.