Вооруженный мачете мужчина атаковал людей в больнице Лондона

В Лондоне на улице Святого Стефана вооруженный мачете мужчина, личность которого пока не установлена, ворвался в госпиталь и напал на людей.

По данным городской полиции, преступника задержали.

«Полиция на месте инцидента в Центре здоровья Сент-Стивенс. Один мужчина арестован», - говорится в сообщении ведомства.

We are in attendance and aware of an incident at St Stephens Health Centre. We are dealing with it and one male arrested. — Tower Hamlets Police (@MPSTowerHam) 19 декабря 2018 г.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о пострадавших нет.