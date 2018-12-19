Вооруженный мачете мужчина атаковал людей в больнице Лондона
По данным британских СМИ, преступника задержали полицейские.
Фото: 999London, twitter
Видео: London 999 Feed , Twitter
В Лондоне на улице Святого Стефана вооруженный мачете мужчина, личность которого пока не установлена, ворвался в госпиталь и напал на людей.
По данным городской полиции, преступника задержали.
«Полиция на месте инцидента в Центре здоровья Сент-Стивенс. Один мужчина арестован», - говорится в сообщении ведомства.
We are in attendance and aware of an incident at St Stephens Health Centre. We are dealing with it and one male arrested.— Tower Hamlets Police (@MPSTowerHam) 19 декабря 2018 г.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о пострадавших нет.