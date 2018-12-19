В Госдуме объяснили предложение вернуть курилки в аэропорты

В эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» депутат Сергей Боярский рассказал, почему в аэропорты необходимо вернуть курилки. По его мнению, сейчас курильщики все равно нарушают запрет, но вынуждены делать это в неприспособленных для того местах, а именно в туалетах аэропортов.

«Люди некурящие страдают от этого больше, чем если бы были установлены специальные изолированные места. В туалетах дымом вынуждены дышать беременные женщины и дети, что недопустимо», - уверен депутат.

Сергей Боярский полагает, что специальные камеры можно установить в зале ожидания после прохождения паспортного контроля.

Сейчас штраф за курение в здании аэропорта и возле входов в общественные здания составляет полторы тысячи рублей.

