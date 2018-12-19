В ГИБДД рассказали, как будет проходить обновленный экзамен на права

В ГИБДД представили обновленный список нормативов, обязательных к сдаче претендентами на получение водительских прав.

Как оказалось, умения и навыки, которые являются основными для сдачи в настоящий момент, такие как парковка или движение задним ходом, после этого превращаются менее чем в 2% от доли всех ДТП, совершаемых водителями. Поэтому после анализа всего массива возможных дорожных аварий было принято решение о реформировании экзамена на права.

Таким образом, в часть экзамена, проходящую в городе, включат некоторые элементы, которые сейчас сдаются на закрытой площадке. На ней будут проверяться умения будущего водителя разворачиваться в ограниченном пространстве, заезжать в бокс, параллельная парковка и парковка у погрузочной эстакады, сцепка и расцепка.

В городе кандидаты будут выполнять повороты и перестроения, обгоны и опережения, проезд и развороты на перекрестках, проезд железнодорожного переезда, движение с максимально разрешенной скоростью, проезд пешеходных переходов и автобусных остановок, торможение и остановку при движении на различных скоростях, постановку авто параллельно тротуару, остановку и начало движения на подъеме и спуске. Заранее маршрут сдачи экзамена в городе ученик знать не будет.

Принципиально новых упражнений не появится, а некоторые старые исключат.

«Предусматривается проверка первоначальных навыков управления в начале практического экзамена перед выездом на дорогу. Для этого предусмотрены участки дорог с малоинтенсивным движением, закрытые площадки, территории с твердым покрытием», - цитирует РИА Новости начальника отделения организации экзаменов ГИБДД Николая Гилякова.

Ранее в Гильдии автошкол России прокомментировали инициативу по изменению процедуры экзамена на водительские права. Там к ней отнеслись с одобрением, однако отметили, что школы тоже должны принимать участие в обсуждении таких новшеств.