Россельхознадзор заблокировал поставки 600 тонн турецких мандаринов

Более 600 тонн турецких цитрусовых не дойдут до российского рынка. Россельхознадзор заблокировал поставки крупных партий апельсинов и мандаринов из солнечной страны.

Причиной тому послужили вредители, которых нашли во фруктах. В частности, в них оказались средиземноморская плодовая муха и многоядная муха-горбатка. В данный момент российские эксперты проверяют каждое судно, которое должно направиться в РФ из портов Турции.

Встать на замену Турции готова Абхазия, чьи аграрии вырастили достаточный для этого запас мандаринов. Сейчас они находятся в приграничных складах и уже готовы к поступлению в российские магазины.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору мандаринов на новогодний стол. Фрукты из Перу, Южной Африки, Турции, Китая, России и Марокко продаются в сетевых супермаркетах, на рынках и в небольших магазинах. В ведомстве обращают внимание, что популярные абхазские мандарины появятся на прилавках только в декабре, так как созревают в середине ноября.