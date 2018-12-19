Путин поручил проработать вопрос целесообразности ввоза в РФ иностранных самолетов

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля сформировать позицию РФ о целесообразности продления после 31 декабря 2019 г режима ввоза иностранных самолетов. Соответствующее поручение Путин дал по итогам совещания по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба Кремля.

Правительству необходимо утвердить прогнозные объемы гражданской продукции на предприятиях Росатома, Роскосмоса и Ростеха с учетом нужд нацпроектов.

«Утвердить прогнозные объемы производства продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса в 2019-2021 годах», - отметил Путин.

В том числе российский лидер поручил проработать предоставление субсидий производителям воздушных, морских и речных судов на старте серийного производства и продаж, а также рассмотреть меры господдержки производства продукции гражданского назначения, предусмотрев финансирование в бюджете на 2020-2022 годы.

Указанные вопросы необходимо будет проработать до 31 марта 2019 года.