Два человека погибли в результате пожара на складе в Татарстане

В населенном пункте Альметьевск Республики Татарстан на складе произошел крупный пожар. Как сообщает региональное управление МЧС РФ, в результате трагедии погибли два человека.

Тела погибших работников предприятия обнаружили при разборе завалов. Еще два человека отравились угарным газом, их экстренно госпитализировали.

Площадь возгорания составила почти 400 квадратных метров. Его эпицентр находился в цехе по производству мебели.

Пожару присвоили третий номер сложности. Шестьдесят спасателей боролись с огнем около часа.

Сейчас пожар ликвидирован. Эксперты устанавливают причину происшествия.