Опубликовано видео заезда Tesla по скоростному тоннелю Илона Маска под Лос-Анджелесом

Опубликовано видео первой поездки автомобиля Tesla по скоростному подземному тоннелю в Лос-Анджелесе. Презентация с открытия трассы транслировалась в официальном Twitter компании The Boring Company, которая принадлежит американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску.

«Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. Во всех тоннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов», - рассказал о своем творении Маск.

Для удобства и безопасности автомобили, двигающиеся по тоннелю на огромной скорости, оснащены выдвижными боковыми колесами.

О начале строительства Маск сообщил летом 2017 года. В инженерные работы и возведение необходимой инфраструктуры изобретатель инвестировал около десяти миллионов долларов.

Тоннель под столицей «фабрики грез» станет первым в длинном списке, уверен миллиардер. На очереди создание подземных скоростных трасс в Техасе, Сан-Франциско и в столичном регионе США.