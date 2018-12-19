В России тестируют «такси для мусора»

В Москве и Подмосковье, а также в нескольких регионах России тестируется новая система сбора вторсырья, которую уже окрестили «Uber для мусора». Для того чтобы отдать свой мусор на переработку, гражданам нужно будет оставить заявку в приложении Sborbox. В тестовом режиме оно работает в Подмосковье и в районе Перово в Москве. О разработке сообщил телеканал «360».

Работает это очень просто: гражданин оставляет пакет со вторсырьем и в приложении указывает место, где можно забрать мусор. Далее работник, чаще всего дворник, получает сигнал об оставленном пакете, забирает его, сортирует мусор и сдает на переработку. Таким образом можно избавиться от пластика, алюминия, макулатуры и металлолома. А гражданин получит скидки и привилегии от бизнеса, который работает в его регионе.

По мнению совладельца сервиса Sborbox Дмитрия Медникова, большой процент граждан готов участвовать в решении мусорного вопроса, если от них это не потребует больших усилий. Поэтому приложение сделают максимально понятным и простым.

