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В России тестируют «такси для мусора»

Екатерина ГАБЕЛЬ
14:33 19.12.2018
Уникальное приложение позволит гражданам сдавать мусор и получать за это бонусы.
В России тестируют «такси для мусора»
Фото: Alexey SukhorukovZUMAPRESS.com globallook

В Москве и Подмосковье, а также в нескольких регионах России тестируется новая система сбора вторсырья, которую уже окрестили «Uber для мусора». Для того чтобы отдать свой мусор на переработку, гражданам нужно будет оставить заявку в приложении Sborbox. В тестовом режиме оно работает в Подмосковье и в районе Перово в Москве. О разработке сообщил телеканал «360».

Работает это очень просто: гражданин оставляет пакет со вторсырьем и в приложении указывает место, где можно забрать мусор. Далее работник, чаще всего дворник, получает сигнал об оставленном пакете, забирает его, сортирует мусор и сдает на переработку. Таким образом можно избавиться от пластика, алюминия, макулатуры и металлолома. А гражданин получит скидки и привилегии от бизнеса, который работает в его регионе.

По мнению совладельца сервиса Sborbox Дмитрия Медникова, большой процент граждан готов участвовать в решении мусорного вопроса, если от них это не потребует больших усилий. Поэтому приложение сделают максимально понятным и простым.
 

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