Басурин рассказал, как СБУ вербует людей в Донбассе

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об участившихся попытках вербовки жителей Донбасса украинскими спецслужбами. По его словам, СБУ все чаще использует такие методы, как подкуп, запугивание и шантаж.

«Украина разделена. Это был один живой организм. Родственники живут здесь - на материковой части Украины, как я часто ее называю. И поэтому через этих людей они имеют возможность влиять на решение тех или иных ситуаций», - объяснил Басурин в программе «Специальный репортаж».

Так, СБУ пытается оказать давление на военнослужащих ДНР и ЛНР и заставить их работать на украинскую разведку.

«За последние полтора месяца нам таких случаев уже известно десять. Пытались завербовать военнослужащих и заставить их работать на украинскую разведку. За все лето таких случаев было три», - отметил Басурин.

СБУ все чаще прибегает к попытке вербовки не только военных ДНР и ЛНР, но и жителей России. Как правило, они используют для своих целей Интернет. Все начинается с безобидного сообщения в социальных сетях.