Басурин рассказал, как СБУ вербует людей в Донбассе
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об участившихся попытках вербовки жителей Донбасса украинскими спецслужбами. По его словам, СБУ все чаще использует такие методы, как подкуп, запугивание и шантаж.
«Украина разделена. Это был один живой организм. Родственники живут здесь - на материковой части Украины, как я часто ее называю. И поэтому через этих людей они имеют возможность влиять на решение тех или иных ситуаций», - объяснил Басурин в программе «Специальный репортаж».
Так, СБУ пытается оказать давление на военнослужащих ДНР и ЛНР и заставить их работать на украинскую разведку.
«За последние полтора месяца нам таких случаев уже известно десять. Пытались завербовать военнослужащих и заставить их работать на украинскую разведку. За все лето таких случаев было три», - отметил Басурин.
СБУ все чаще прибегает к попытке вербовки не только военных ДНР и ЛНР, но и жителей России. Как правило, они используют для своих целей Интернет. Все начинается с безобидного сообщения в социальных сетях.
Программа «Специальный репортаж» выяснила, что за действиями СБУ стоят английские специалисты. Как Интернет стал новым оружием украинских спецслужб? Зачем иностранные разведки начали активно вербовать агентов в Донбассе? Смотрите новый выпуск «Специального репортажа» на нашем сайте, а также в приложении «Телеканал «Звезда» на платформе Smart TV.