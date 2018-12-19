Госдума приняла закон об отмене роуминга внутри России

В среду, 19 декабря, на пленарном заседании в Госдуме был принят закон о ликвидации национального роуминга в России.

Соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение в ГД еще в июне прошлого года.

В тексте законопроекта уточняется, что на территории России операторам сотовой связи следует устанавливать одинаковые условия оказания услуг для каждого абонента независимо от местонахождения в стране.

Законопроект предусматривает оплату абонентом телефонного соединения, которое устанавливается с собеседником в России. Теперь закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, принятое решение позволит россиянам «сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах РФ».

В результате инициатива была поддержана другими депутатами, после чего Дума вышла на «консенсусное решение».