Деньги на ветер: усилия США по обеспечению кибербезопасности не защитили переписку дипломатов ЕС от хакеров

Издание The New York Times опубликовало материал, согласно которому неизвестным хакерам удалось выкрасть и обнародовать переписку, которую в течение нескольких лет вели дипломаты из стран Евросоюза, в том числе сообщения относительно России.

По данным издания, эту информацию подтвердила фирма Area 1, работающая в сфере кибербезопасности. Она была основана бывшими сотрудниками Агентства национальной безопасности США.

В частности, уточняется, что опубликованные данные были размещены на некоем сетевом ресурсе, в результате чего сотрудники Area 1 дали журналистам газеты возможность ознакомиться более чем с тысячей сообщений, переданных ранее по дипломатическим каналам.

Вместе с тем в издании отмечается, что часть этой переписки касается России, а именно состоявшейся в июне в Хельсинки встречи лидеров РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Кроме того, американский журнал приводит данные о том, что некий дипломат из страны - участницы ЕС назвал этот саммит «успешным». При этом в скобках он указал, что встреча была успешной «по крайней мере, для Путина».

Из материалов переписки следует, что официальные лица США и ЕС провели ряд консультаций относительно затронутой во время встречи темы, что российские следователи могут допросить американцев, которые замешаны в противоправной деятельности в России.

Однако же издание уточняет, что в одном из сообщений говорилось, что «сотрудники Белого дома заверили европейцев, что согласие Трампа будет "ужато", чтобы не допустить допросов американцев».

Также, по данным американского журнала, в переписке присутствовал запрос относительно того, следует ли разрешать главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину участвовать в международной встрече в Австрии. Переговоры посвящались освоению космического пространства. В переписке уточняется, что в отношении Рогозина на тот момент действовали санкции ЕС.

Автор статьи уточняет, что в переписке в том числе был призыв к дипломатам стран ЕС со стороны представителей его внешнеполитических структур публично называть США самым важным партнером, и это несмотря на разногласия с Вашингтоном. А взаимодействовать, согласно данным переписки, следует напрямую с конгрессом США для «обхода Трампа».

В заключение автор материала приводит выдержки из переписки о том, что представители АНБ США якобы неоднократно предупреждали дипломатов из ЕС об уязвимости их систем передачи информации, но эти заявления были проигнорированы. А вот на территории Москвы и Пекина, отмечает издание, сотрудники внешнеполитических ведомств стран ЕС применяют более совершенные системы для передачи данных.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии «Звезде» на эту тему заявил, что простым хакерам добыть такую переписку просто не под силу.

«Идеи о существовании некоего хакерского интернационала, который проникает в святая святых любого государства и может манипулировать информацией, при этом будучи независимой хакерской организацией, - курам на смех. Не бывает никаких независимых хакеров, которые способны проворачивать такие операции. Если и происходят серьезные внедрения в государственную переписку, будь то США, ЕС или Россия, это невозможно, и простые хакеры этого делать не будут», - подчеркнул он.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, американской фирме Area 1 просто выгодно получать такие «репутационные бонусы для своей деятельности».

«Это уже радует: есть некое "новое лицо" этой фирмы. Они обвиняют во всем или же пытаются провести параллель с китайским почерком. При этом они позиционируют себя как весьма состоятельную фирму по противодействию кибервоздействию. И потому стараются продемонстрировать всем даже незначительную по содержанию информацию, на которую, откровенно говоря, вряд ли кто-то клюет. То, что они способны найти и сохранить, скрыть и защитить таких хакеров, настораживает. Это, скорее всего, делается в интересах только одной фирмы», - отметил он.

Вместе с тем журналист доктор политических наук американист Рафаэль Ордуханян сообщил «Звезде», что в данной ситуации может быть все что угодно.

«Проблема в том, что для них неважно, факт это или нет. Они будут делать то, что в данной ситуации нужно, а именно противостоять Китаю, противостоять России... В данной ситуации то, что они продвигают свои интересы, не проблема. Это нормально, что государство отстаивает свои интересы», - заявил он.

Ордуханян заключил, что вопрос в данном случае в том, что столь ответственное дело было «доверено клоунам».