Водителю автобуса, сбившему людей на «Славянском бульваре», вынесли приговор

Водителя автобуса, который сбил насмерть несколько человек у станции метро «Славянский бульвар», отправили в колонию на четыре года. Отбывать наказание Виктор Тихонов будет в исправительном учреждении общего режима.

Такое решение принял Дорогомиловский суд столицы, в котором сегодня состоялись слушания по делу.

«Суд установил, что Виктор Тихонов совершил преступление, а именно нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц», - сообщила судья Галина Таланина.

Трагедия произошла этим летом. Автобус ЛиАЗ, которым управлял Тихонов, съехал на обочину и задавил четырех человек. Всего в списке пострадавших 11 пешеходов.

Сам осужденный своей вины в случившемся так и не признал. Прокурор требовал для водителя пяти лет колонии-поселения и лишения водительских прав сроком на три года.

По Уголовному кодексу РФ за это преступление можно получить до семи лет колонии. Следователи подчеркнули, что водителем не были приняты меры для предотвращения ДТП.

