В Госдуме назвали условия возвращения России в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на закрытии осенней сессии назвал условие возвращения России в ПАСЕ. Это произойдет лишь тогда, когда Ассамблея отменит нормы, позволяющие лишать национальные делегации права голоса.

До тех пор участвовать и тем более финансировать эту организацию у Москвы оснований нет. Володин подчеркнул, что пока никаких подвижек в решении этого вопроса со стороны ПАСЕ нет.

«Группы депутатов ведут себя абсолютно неконструктивно. Представители Прибалтики, Польши, Украины, которых поддерживают Великобритания и США, не настроены на диалог», - рассказал Володин, выступая перед депутатами Госдумы.

Обсуждалась и внутренняя повестка, в частности повышение эффективности парламентского контроля.

Спикер отметил, что теперь Госдума будет следить за расходованием средств на национальные проекты и государственные программы. Эту обязанность профильных комитетов прописали в регламенте.