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Штраф за одну букву: полиция задержала вандалов, укравших символ Московского метрополитена

Ян Брацкий
13:16 19.12.2018
В отношении двух хулиганов возбуждено уголовное дело.
Штраф за одну букву: полиция задержала вандалов, укравших символ Московского метрополитена
Фото: мвд.рф

Сотрудники полиции задержали двух москвичей, которые украли букву «М» с крыши вестибюля на станции метро «Улица 1905 года».

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Пропажу обнаружила станционная дежурная во время обхода. Она же сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Благодаря видеосистеме «Безопасный город» удалось установить и задержать вандалов.

«Около 03:30 двое 20-летних мужчин проникли по пожарной лестнице на крышу вестибюля станции "Улица 1905 года", умышленно отломили от опоры символ Московского метрополитена в виде буквы "М" со светодиодным кабелем, при этом повредив ее опору и корпус, являющиеся неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры Московского метрополитена», - рассказал пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм», а именно умышленная порча имущества на общественном транспорте, совершенная группой лиц.

«При повреждении светового кабеля или повреждении корпуса восстановление функционала буквы "М" невозможно. Общая сумма причиненного транспортному предприятию ГУП "Московский метрополитен" ущерба составляет более 45 тысяч рублей», - добавил Мышляев.

Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде. В случае признания их вины молодые люди могут отправиться за решетку на срок до трех лет.

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