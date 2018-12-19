В Кремле не увидели оснований не доверять Турции относительно «чувствительных» вопросов о С-400

У России нет оснований не доверять Турции, которая взяла на себя обязательства не раскрывать третьим сторонам информацию о С-400. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на сообщения СМИ о том, что Анкара якобы пообещала предоставить техническому персоналу США доступ к российским системам С-400, которые будут поставлены в рамках российско-турецкого контракта.

Вместе с тем Песков пояснил, что реализация военно-технического сотрудничества РФ с другими странами обязательно сопровождается юридическими обязательствами по нераскрытию определенных категорий «чувствительной» информации, которая связана с данным сотрудничеством.

«Такие же обязательства есть и у турецкой стороны. Мы не видим никаких оснований не доверять нашим турецким партнерам», - сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что перспективы поставок турецкой стороне американских ЗРК Patriot никак не связаны с выполнением контракта на продажу С-400. При этом, по его словам, реализация данной сделки будет продолжена.

«В данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен», - заключил пресс-секретарь российского президента.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV заявил, что Москва и Анкара проведут сделку по поставкам в страну российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в национальных валютах.