Госдума смягчила уголовную статью о возбуждении ненависти или вражды

Депутаты Государственной думы смягчили уголовную статью о возбуждении ненависти и вражды. Частично декриминализировали 282-ю статью УК РФ в ходе третьего, окончательного чтения.

На Охотном ряду отметили, что наказание по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» будет наступать в случае, если правонарушение совершено более одного раза в течение года.

За первое нарушение виновный заплатит административный штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей либо отправится на обязательные работы на срок до 100 часов. Можно и оказаться за решеткой на срок до 15 суток.

Возбуждение ненависти или вражды по признакам пола, расы, религии, национальности, языка, совершенное публично либо с использованием СМИ или через Интернет, будет признаваться уголовно наказуемым и караться заключением под стражу на срок от двух до пяти лет.

Предложения о смягчении уголовной статьи внес на рассмотрение депутатов президент Владимир Путин. Это произошло еще в октябре. В пояснительной записке депутаты особо подчеркнули, что на практике закон применяется не всегда обоснованно.