Силовики уничтожили в Ставрополе открывших огонь боевиков ИГ*

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали боевиков ИГ* в Ставрополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно заявлению, боевики при задержании оказали силовикам вооруженное сопротивление, однако были нейтрализованы ответным огнем. В настоящее время число ликвидированных террористов не уточняется.

«Пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет», - отметили в ведомстве.

В ФСБ также подчеркнули, что спецоперация была проведена в ходе реализующегося в Ставрополе комплекса мероприятий по пресечению деятельности ИГ*.

В настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

*ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ