В Совбезе РФ заявили о причастности Запада к химатакам террористов

Террористы, причастные к химическим атакам в Сирии, могут пользоваться покровительством Запада, заявили в Совете безопасности РФ. Об этом сообщает информагентство РИА «Новости» со ссылкой на помощника секретаря Совбеза Александра Венедиктова. Он, в частности, заявил о странной реакции Пентагона, котороый в ответ на развертывание в сирийском Алеппо мобильного комплекса российских войск радиационной, химической и биологической защиты, на базе которой проводится анализ проб грунта и осколков снарядов, выпущенных боевиками, предостерег Москву от «манипулирования фактами».

«Если американцы знают, какими фактами мы якобы готовимся манипулировать, то почему они не поделятся ими с мировой общественностью? Напрашивается вывод, что это нелицеприятные факты, связанные с причастностью к химической атаке в Алеппо пользующихся покровительством Запада незаконных вооруженных формирований», - цитирует Венедиктова агентство.

Ранее государственный департамент США заявил, что в сирийском Алеппо не было химической атаки со стороны боевиков в конце ноября. По данным американского ведомства, там якобы произошел инцидент с применением слезоточивого газа.

Вместе с тем Министерство обороны РФ сообщало, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, провели обстрел жилых районов Алеппо снарядами, которые содержали отравляющие вещества. Тогда в результате инцидента пострадали 46 человек, среди них восемь детей.