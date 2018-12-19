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Названа необычная опасность сахара

Наталия Майорова
11:57 19.12.2018
Исследователи выяснили, что этот продукт способен блокировать активность белка, необходимого для размножения кишечной микрофлоры.
Названа необычная опасность сахара
Фото: Creativ Studio Heinemann imagebroker.com, Globallookpress

Исследователи из Йельского университета провели работу, по результатам которой выяснилась опасность сахара для организма человека.

Как сообщает MedicalXpress, этот продукт способен блокировать активность белка, необходимого для размножения кишечной микрофлоры. Это может привести к проблемам со здоровьем. Причем вид сахара - фруктоза или глюкоза - значения не имеет.

В частности, ученые ввели в рацион лабораторных мышей продукты, имеющие высокое содержание этих веществ. Целью исследования было изучение влияния сахарозы на полезную бактерию Bacteroides thetaiotaomicron.

Ранее считалось, что сахар может всасываться в тонкий кишечник. Однако новые исследования показали, что он в том числе может попасть и в толстый кишечник, где будет оказывать влияние на микрофлору.

Другой эксперимент провели ученые из Колумбийского университета. Они следили за здоровьем 2 226 человек. На старте исследования участники рассказали, сколько сахара они потребляют. За время исследования у 429 человек развилась болезнь Альцгеймера.

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