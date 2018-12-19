Владимир Путин поздравил Галину Волчек с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил с 85-летием художественного руководителя Московского театра «Современник» Галину Волчек.

Лидер страны назвал ее подлинным творцом и созидателем. Поздравление было опубликовано пресс-службой Кремля.

«Вера в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям в полной мере воплотились в Вашем вдохновенном творчестве, в служении российской культуре, людям, стране, снискали Вам непререкаемый авторитет и огромное уважение», - говорится в сообщении на сайте президента РФ.

Сегодня, 19 декабря, Волчек исполнилось 85 лет. Кроме того, в этот день произошло и возвращение театра «Современник» в историческое здание на Чистых прудах. Путин подчеркнул, что именно это стало замечательным подарком для режиссера.

Российский президент выразил уверенность в том, что этот театр и в будущем будет символом новаторства и смелого творческого поиска.