В онкоцентре имени Блохина опровергли слухи об обнаружении забытых тел умерших

В пресс-службе московского онкологического центра имени Блохина опровергли новость об обнаружении человеческих тел. Ранее в Сети появилась информация, что в ходе уборки, которую врачи начали делать в ящиках патологоанатомического отделения, были найдены тела четверых человек.

Сообщалось, что эти трупы должны были вскрыть и надлежащим образом оформить еще полтора десятка лет назад.

«Такой информации у нас точно нет. На утренних врачебных конференциях эта тема не поднималась. Я не знаю, откуда появилась такая информация», - рассказали «Звезде» в пресс-службе онкоцентра.

Также в пресс-службе не стали комментировать известия о проверке, которую якобы в эти часы проводят сотрудники правоохранительных органов.

Национальный исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина на Каширском шоссе в Москве является одной из крупнейших онкологических клиник в России.