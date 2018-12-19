Иркутский суд арестовал троих мужчин за изнасилование в пункте полиции

Иркутский суд принял решение о содержании под стражей трех мужчин за изнасилование женщины в пункте полиции. Один из них является участковым уполномоченным. Об этом сообщили в прокуратуре Октябрьского района Иркутска.

В частности, в Иркутске в ночь на 16 декабря трое мужчин и женщина в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции № 8.

Как удалось выяснить следователям, сначала мужчины жестоко избили потерпевшую. После этого они совершили насильственные действия сексуального характера.

«В настоящее время решением Октябрьского районного суда города Иркутска указанным лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - уточняется в сообщении суда.

Вместе с тем известно, что один из участников преступления уже имеет судимость. В настоящее дело ведется расследование уголовного дела по факту совершения насильственных действий сексуального характера группой лиц.

