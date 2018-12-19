Британские водолазы заявили о невозможности осмотра севшего на мель «Кузьмы Минина»

Британские водолазы пока не могут осмотреть сухогруз «Кузьма Минин», снятый накануне с мели. Как сообщили в Мурманском морском пароходстве, которому принадлежит судно, проведению работ мешает непогода.

У берегов города Корнуолл сейчас штормовая погода и сильные волны.

До тех пор пока команда подводников не осмотрит корпус, теплоход не сможет отправиться в рейс. Если серьезных повреждений не выявят, «Кузьма Минин» продолжит путь в Испанию.

Судно оказалось на мели во вторник. Вечером буксиры дождались прилива и благополучно оттащили сухогруз от берега. Как сообщил судовладелец, экипаж во время инцидента не пострадал.