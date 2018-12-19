Суд в Москве признал вину водителя автобуса, задавившего людей у метро «Славянский бульвар»

Дорогомиловский суд Москвы признал виновным водителя автобуса ЛиАЗ Владимира Тихонова, который летом этого года задавил четверых человек у метро «Славянский бульвар». В результате ДТП еще 11 человек пострадали. Решение было оглашено в среду, 19 декабря.

«Суд установил, что Виктор Тихонов совершил преступление, а именно нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц», - сообщила судья Галина Таланина.

Вместе с тем ожидается, что сегодня суд вынесет и приговор обвиняемому. Также будет принято решение по гражданским искам о компенсации морального и физического вреда.

Ранее сообщалось, что сам водитель свою вину не признал. Однако следователи восстановили хронологию событий, которая опровергает его доводы. Прокурор призвал суд назначить Тихонову пять лет колонии-поселения с последующим лишением водительских прав на три года.

По Уголовному кодексу РФ за это преступление можно получить до семи лет колонии. Следователи подчеркнули, что водителем не были приняты меры для предотвращения ДТП.