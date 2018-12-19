Песков рассказал об ожидаемых вопросах Путину на большой пресс-конференции

Большую часть ежегодной пресс-конференции Владимир Путин посвятит ответам на вопросы, касающимся экономики, российско-американских отношений и региональной проблематики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Несмотря на занятость, до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента», - рассказал пресс-секретарь.

По итогам выступления многие вопросы, ответы на которые дает глава государства, становятся поводом для поручений Кабинету министров или конкретным ведомствам. Их исполнение строго контролируется.

«И здесь президент очень четко отслеживает, чтобы все, что он говорил, потом легло на бумагу и приобрело уже форму его поручения», - добавил Песков.

Большая пресс-конференция президента РФ - ежегодное мероприятие, которое привлекает к себе повышенное внимание отечественной и зарубежной прессы. Встречи проводятся с 2001 года. Во вступительном слове Путин, как правило, озвучивает общие экономические и социальные показатели, а потом отвечает на вопросы СМИ.

В этом году встреча президента с журналистами состоится 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. Прямая трансляция начнется в полдень.

В прошлом году пресс-конференция собрала 1640 журналистов, в этом аккредитованы рекордные 1702.