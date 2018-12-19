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Совбез РФ обвинил США в сокрытии ответа на вопрос об установленных комплексах для запуска «Томагавков» на объектах ЕвроПРО

Наталия Майорова
10:16 19.12.2018
В Совбезе подчеркнули, что, несмотря на постоянные обвинения со стороны Вашингтона в адрес Москвы о якобы «нарушении» ДРСМД, до сих пор никаких конкретных доказательств предъявлено не было.
Совбез РФ обвинил США в сокрытии ответа на вопрос об установленных комплексах для запуска «Томагавков» на объектах ЕвроПРО
Фото: U.S. Department of Defense, flickr

У США нет ответа на вопрос, почему на объектах американской противоракетной обороны в Европе установлены пусковые комплексы, с которых в сторону в РФ могут быть запущены крылатые ракеты «Томагавк». С таким заявлением выступил помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Американцы неоднократно обвиняли нас в нарушении ДРСМД. Якобы Россией была разработана и испытана ракета с запрещенными характеристиками. При этом ни одного конкретного доказательства до сих пор не было предъявлено», - подчеркнул он в интервью РИА Новости.

На протяжении последних лет Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вместе с тем российская сторона неоднократно заявляла, что соблюдает свои обязательства по ДРСМД. А вот к США, как отметил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, имеются серьезные вопросы по поводу выполнения этого договора.

Ранее сообщалось, что США подтвердили российской стороне по дипломатическим каналам об окончательном решении выйти из Договора о РСМД. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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