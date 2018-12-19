Недостаточно белый: сотрудники ЖКХ в Кемеровской области решили покрасить снежную горку

В Кемеровской области коммунальщиков отчитали за покрашенную снежную горку. Любопытный инцидент произошел в городе Мыски. Видимо, снег, из которого возвели главное развлечение для городской детворы, показался недостаточно белым, и работники ЖКХ покрасили его белой эмульсионной краской.

Через несколько дней температура повысилась, и эмульсия предательски потекла, раскрыв коммунальный секрет.

«Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников, ведь она вполне очевидна. Руководитель предприятия "Управление организации благоустройства города" получил выговор. Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок», - цитирует РИА Новости распоряжение главы Мысков Дмитрия Иванова.

Строителей горки можно понять. Город окружен угольными разрезами, и чистого белого снега там не найти даже зимой.

Возможно, именно поэтому детские городки по всей области разукрасили в разные цвета.