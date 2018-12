Ядерный удар подводной лодки проекта «Борей» по Пентагону смоделировали в США

Американское интернет-издание We are the mighty рассказало своим читателям, что будет с США, если российская атомная подводная лодка проекта «Борей» нанесет удар ракетами с ядерными боеголовками по Пентагону и другим важнейшим военным и коммуникационным центрам на территории США.

По мнению издания, одной субмарины, например «Юрия Долгорукого», достаточно для нанесения непоправимого ущерба американским армии и флоту.

Так, лучшей позицией для запуска ракет с ядерными боеголовками журналисты назвали акваторию Мексиканского залива: оттуда ракеты «Булава», способные поразить цель на расстоянии до 11 тысяч километров, смогут «достать» все важные военные и коммуникационные центры на территории США.

Прежде всего, речь идет о Пентагоне, военно-морской базе в Кингс-Бэй на юге Джорджии и военно-воздушной базе Уайтмен в Миссури.

Издание также отметило, что каждая из баллистических ракет несет по шесть разделяемых боевых блоков мощностью 100 килотонн. Таким образом, общая мощность взрыва составит 9600 килотонн в 96 различных пунктах. Причем все ракеты «Булава» будут выпущены за одну минуту.

Журналисты издания также считают, что расположенный внутри горы Шайенн штаб NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) уцелеет, а вот остальные объекты, в том числе бактериологический центр армии США Форт-Детрик, база Форт-Мид, база корпуса морской пехоты США «Куантико» и другие будут уничтожены.

Ранее атомный подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» успешно выполнил залповую стрельбу в Белом море четырьмя МБР «Булава».