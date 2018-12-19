День рождения Бандеры стал национальным праздником на Украине

На Украине день рождения Степана Бандеры будет отмечаться как национальный праздник. Соответствующий документ принят Верховной радой страны. Теперь 1 января включено в реестр национальных торжеств на 2019 год.

Степан Бандера в годы Второй мировой войны возглавил ОУН-УПА* - организацию националистов и коллаборационистов, которые совершили множество преступлений против солдат Красной армии и мирного населения.

В тексте документа, который одобрили украинские народные избранники, высоко оценивается роль Бандеры в современной истории Украины. Отмечается, что он якобы был выдающимся деятелем и теоретиком национально-освободительного движения страны.

В этом году день рождения лидера националистов будет отмечаться особенно широко, так как это 110-я годовщина. Власти некоторых областей Украины пошли еще дальше и объявили весь 2019 год Годом Степана Бандеры.

*ОУН-УПА - террористическая организация, запрещенная в РФ