В Совбезе РФ усомнились в существовании «единого Запада»

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что теперь единое понятие «Запад» больше не существует. Он отметил, что это в очередной раз доказывают события текущего года.

«"Запад" как единое понятие, как однородный клуб государств с общими интересами - это уже что-то из области истории, а не современной политики. Оказалось, что у каждого из этих игроков могут быть свои уникальные приоритеты, не совпадающие с интересами партнеров», - заявил он в интервью РИА Новости.

В качестве примера Венедиктов напомнил о расхождениях позиции США и Европы относительно региональной безопасности, а также в сфере экономики и торговых войн. Вместе с тем он привел в пример трения внутри НАТО.

По мнению Венедиктова, в данной ситуации ничего странного нет.

«Разнонаправленность интересов - это абсолютно нормальное, объективное явление мировой политики», - подчеркнул он.

В то же время Венедиктов не исключил, что многим западным русофобам «проще искать здесь мифическую "руку Москвы", чем налаживать нормальный, равноправный диалог с выходом на взаимовыгодные решения».

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Запад невообразимо разворошил Ближний Восток.